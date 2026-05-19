В Госдуме раскритиковали идею снижения брачного возраста

19 мая 2026 в 14:15

Депутат Госдумы Милонов жестко раскритиковал идею снизить брачный возраст

В России не следует снижать возраст вступления в брак, заявил NEWS.ru зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, нынешний порог в 18 лет находится на уровне высококультурного цивилизованного европейского общества, построенного на веках просвещения и прогресса.

Я не считаю целесообразным снижать этот возраст. К демографии это не имеет никакого отношения. Серьезно снизив возраст вступления в брак, мы рискуем опустить наши семьи до принципов общинного строя, — убежден Милонов.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его мнению, этот шаг позволит переломить негативные демографические и физиологические тенденции. Крупнов выдвинул эту идею в ответ на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой о повышении планки возраста молодежи до 39 лет.

Михаил Прибыловский
