19 мая 2026 в 14:36

В Латвии предупредили о появлении в небе «неопознанного объекта»

Авиадиспетчеры Латвии сообщили о возможном появлении неизвестного объекта в небе

Латвийские авиадиспетчеры предупредили, что в небе над страной может появиться «неопознанный летающий объект», сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Рига», отвечающей за авиационный трафик над страной. Там уточнили, что на фоне этого возможны временные ограничения в части воздушного пространства.

В восточной части воздушного пространства страны возможны временные ограничения из-за возможного появления неопознанного летающего объекта, движущегося без разрешения, — заявил собеседник агентства.

По данным источника, предупреждение доведено до всех возможных пользователей воздушного пространства Латвии. Оно действует примерно до 12:32 по всемирному времени (15:32 мск).

Ранее эстонская сторона впервые поразила украинский дрон-камикадзе. Глава Минобороны балтийской республики Ханно Певкур подтвердил, что силы ПВО ликвидировали дрон под Тарту — над озером Выртсъярв на юге страны.

Также беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины. В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения. Власти возбудили уголовное дело.

