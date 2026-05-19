Спикер свердловского ЗакСо Бабушкина объяснила важность ограничения ИИ

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, которое прошло 19 мая под руководством Людмилы Бабушкиной, был принят закон, направленный на улучшение избирательного законодательства. В соответствии с новыми поправками в Избирательный кодекс региона, теперь запрещено использовать в агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом.

Изменения внесены с целью приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями в федеральный закон. Эти нововведения, прежде всего, защищают кандидатов и избирателей — позволяют избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, — рассказала Бабушкина.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской области Фото: Управление информационной политики ЗССО

В закон внесены поправки, запрещающие использование изображений или записей голоса человека, вне зависимости от того, реальный он, вымышленный или умерший. Это касается также материалов, созданных с помощью информационных технологий. Однако избирательные объединения смогут использовать изображения и записи голоса своих кандидатов, выдвинутых на выборах, включая их портреты в окружении неопределенного числа людей.

Ранее 15 мая в Нижнем Тагиле на форуме «Россия сильна Уралом! / Есть результат» председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поделилась опытом совершенствования регионального законодательства за последние пять лет. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели динамику роста промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.