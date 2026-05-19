Спикер свердловского ЗакСо Бабушкина объяснила важность ограничения ИИ

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина
На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, которое прошло 19 мая под руководством Людмилы Бабушкиной, был принят закон, направленный на улучшение избирательного законодательства. В соответствии с новыми поправками в Избирательный кодекс региона, теперь запрещено использовать в агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом.

Изменения внесены с целью приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями в федеральный закон. Эти нововведения, прежде всего, защищают кандидатов и избирателей — позволяют избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, — рассказала Бабушкина.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской области

В закон внесены поправки, запрещающие использование изображений или записей голоса человека, вне зависимости от того, реальный он, вымышленный или умерший. Это касается также материалов, созданных с помощью информационных технологий. Однако избирательные объединения смогут использовать изображения и записи голоса своих кандидатов, выдвинутых на выборах, включая их портреты в окружении неопределенного числа людей.

Ранее 15 мая в Нижнем Тагиле на форуме «Россия сильна Уралом! / Есть результат» председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поделилась опытом совершенствования регионального законодательства за последние пять лет. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели динамику роста промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской области

