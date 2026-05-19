Пробка из посетителей образовалась у психбольницы в Южно-Сахалинске Десятки людей столпились у психбольницы в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске образовалась гигантская очередь в психбольницу, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечалось, что люди заполонили коридоры и двор учреждения, часть посетителей расположились за забором.

На канале рассказали, что ажиотаж вокруг психбольницы был связан с выпускниками — они пришли получать справки для поступления в вузы. При этом осмотр можно было пройти в любой другой день в течение года.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из города Нижние Серги Свердловской области, сломавший ребра однокласснице, в этом году будет писать выпускные экзамены под надзором сотрудников ФСИН и полиции. Суд также рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.

До этого в Стерлитамаке 12-летнего мальчика затянуло в механизм аттракциона, ребенка экстренно госпитализировали санавиацией. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника, он лишился двух пальцев на ноге. Трагедия произошла 10 мая в парке Гагарина, куда ребенок пришел на день рождения друга. По словам семьи, во время катания на аттракционе «Вальс» оператор попросила мальчика пересесть в другую кабинку