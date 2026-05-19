19 мая 2026 в 15:03

Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек

Тур с перевернувшейся аэролодкой на Байкале стоил 65 тыс. рублей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Закончившийся трагедией тур на Байкал с перевернувшейся аэролодкой стоил 65 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, организацией занималась туристическая компания из подмосковного Ступино. При крушении погибли пять человек.

Как уточнил канал, группа из 14 человек начала путешествие в Улан-Удэ. Отдельно туристам предложили поездку по озеру на аэролодке за дополнительную плату — 5 тыс. рублей.

Лодка опрокинулась в районе скалы Черепаха 19 мая. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать превышение допустимого количества людей на судне. Согласно технической документации с сайта изготовителя, модель вмещает не более 10 человек.

В Сети также появились кадры перевернувшегося судна. Спасатели вытащили из воды 13 человек, в том числе одного подростка 14 лет. Жертвами четыре женщины и один мужчина. Прокуратура сообщила, что у владельца аэролодки не было лицензии.

Ранее в Бурятии на «подушке» Мунку-Сардыка замерзли насмерть трое путешественников — ветер оказался смертельным из-за отсутствия укрытия. Другие участники группы, отправившиеся звать на помощь, прождали спасателей на вершине больше суток.

