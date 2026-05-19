Деда погибшего военного вышвырнули с митинга Пашиняна Пашинян приказал удалить пожилого мужчину с митинга в Спитаке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал силовикам удалить с его предвыборного митинга в Спитаке пожилого мужчину, который критиковал главу правительства. Пенсионер обвинил премьера и его окружение в гибели своего внука-военнослужащего, трансляцию митинга вел YouTube-канал NEWS.am.

Высказывания мужчины не понравились Пашиняну, и он отдал приказ вывести гражданина. После этого неизвестные в штатском заткнули рот пенсионеру и силой выволокли его из толпы.

Призываю полицейских: всех, кто пришел для того, чтобы мешать, — выводите, пусть занимаются своими делами, — заявил премьер Армении.

Ранее Пашинян на предвыборном мероприятии не сдержался и повысил голос на женщину, обвинившую его в подрыве суверенитета страны. Позднее выяснилось: политик накричал на Арпине Согоян, мать Татевика Согояна — адвоката архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приезд в Ереван французского и украинского президентов Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил отпечаток в виде «европейских ценностей» на манерах армянского премьера. Так дипломат прокомментировала видеозапись, где Пашинян кричит на женщину.