Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:33

Деда погибшего военного вышвырнули с митинга Пашиняна

Пашинян приказал удалить пожилого мужчину с митинга в Спитаке

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал силовикам удалить с его предвыборного митинга в Спитаке пожилого мужчину, который критиковал главу правительства. Пенсионер обвинил премьера и его окружение в гибели своего внука-военнослужащего, трансляцию митинга вел YouTube-канал NEWS.am.

Высказывания мужчины не понравились Пашиняну, и он отдал приказ вывести гражданина. После этого неизвестные в штатском заткнули рот пенсионеру и силой выволокли его из толпы.

Призываю полицейских: всех, кто пришел для того, чтобы мешать, — выводите, пусть занимаются своими делами, — заявил премьер Армении.

Ранее Пашинян на предвыборном мероприятии не сдержался и повысил голос на женщину, обвинившую его в подрыве суверенитета страны. Позднее выяснилось: политик накричал на Арпине Согоян, мать Татевика Согояна — адвоката архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приезд в Ереван французского и украинского президентов Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил отпечаток в виде «европейских ценностей» на манерах армянского премьера. Так дипломат прокомментировала видеозапись, где Пашинян кричит на женщину.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
При взрыве автомобиля в Дамаске пострадали 12 человек
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.