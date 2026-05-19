Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:41

Суд принял решение по авторству песен «Ласкового мая»

Суд установил, что авторство песен «Ласкового мая» не принадлежит Разину

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен «Ласкового мая» за продюсером Андреем Разиным, заявил ТАСС адвокат Олег Ситников. По его словам, решение вступает в силу немедленно.

Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений, — рассказал Ситников.

Ранее стало известно, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов. Сам автор композиции не получил от этого успеха никаких выплат.

Тем временем Арбитражный суд Москвы официально отклонил иск Николая Коржикова, оспаривавшего использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана». Бывший владелец товарного знака пытался признать недействительным договор, по которому вдова певца Светлана Шатунова передала права на композиции компании «Тумач Продакшн».

Общество
Ласковый май
песни
правообладатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ осудили настойчивость США в отношении Китая
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.