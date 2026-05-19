Суд принял решение по авторству песен «Ласкового мая»

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен «Ласкового мая» за продюсером Андреем Разиным, заявил ТАСС адвокат Олег Ситников. По его словам, решение вступает в силу немедленно.

Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений, — рассказал Ситников.

Ранее стало известно, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов. Сам автор композиции не получил от этого успеха никаких выплат.

Тем временем Арбитражный суд Москвы официально отклонил иск Николая Коржикова, оспаривавшего использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана». Бывший владелец товарного знака пытался признать недействительным договор, по которому вдова певца Светлана Шатунова передала права на композиции компании «Тумач Продакшн».