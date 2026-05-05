Суд разрешил использовать хиты «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»

Арбитражный суд Москвы официально отклонил иск Николая Коржикова, оспаривавшего использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана», передает РИА Новости. Бывший владелец товарного знака пытался признать недействительным договор, по которому вдова певца Светлана Шатунова передала права на композиции компании «Тумач Продакшн».

Ответчики полностью отвергли претензии, в результате чего суд признал лицензионное соглашение законным. На первое судебное заседание, состоявшееся во вторник, 5 мая, истец не направил своего представителя, из-за чего аргументация его позиции осталась нераскрытой.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская пояснила, что предметом спора была неисключительная лицензия на использование хитов в исполнении Юрия Шатунова. В итоге суд встал на сторону ответчиков, подтвердив правомерность включения музыки в популярный кинопроект.

Ранее стало известно, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов. Сам автор композиции не получил от этого успеха никаких выплат.