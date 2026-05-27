Рябков жестко ответил Западу за игнорирование трагедии в Старобельске Рябков: западные страны не выражали соболезнований из-за трагедии в Старобельске

Западные страны не стали выражать соболезнования России после удара ВСУ по колледжу Старобельске Луганской Народной Республики, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время пресс-подхода в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, при этом трагедия отозвалась в сердцах граждан других государств, которые «не потеряли человеческий облик».

Протокольные моменты, безусловно, важны. Трагедия такого масштаба, несомненно, отозвалась в сердцах тех, кто не потерял человеческий облик. Но со стороны Запада, в широком смысле, выражений соболезнования на официальном уровне я не видел, — сказал Рябков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на теракт в Старобельске является чудовищным, расчеловеченным кощунством. Дипломат подчеркнула, что информации о нападении было много, ее никто не скрывал, но Запад даже не выразил соболезнований.

Кроме того, председатель луганского отделения Союза журналистов России Евгений Мурылев отметил, что итальянские журналисты, посетившие разрушенное ударом ВСУ здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа, цинично отнеслись к трагедии. Он отметил ехидство некоторых присутствующих: один из журналистов отказал в комментарии, сославшись на запрет его редакции на общение с российскими коллегами.