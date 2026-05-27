Рябков обвинил Запад в максимальном цинизме к трагедии в Старобельске

Запад демонстрирует максимальный цинизм в отношении трагедии в Старобельске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Российская сторона сделает все возможное, чтобы пресечь вакханалию антироссийских инсинуаций вокруг удара ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике, передает его слова ТАСС.

Я, конечно же, полностью разделяю все, что прозвучало только что относительно категорической неприемлемости и максимального цинизма, проявляемого на Западе, и теми, кто задает тон в политической сфере, и мейнстримными СМИ применительно к этой ужасной трагедии в Старобельске, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на теракт в Старобельске является чудовищным, расчеловеченным кощунством. Дипломат подчеркнула, что информации о нападении было много, ее никто не скрывал, но Запад даже не выразил соболезнований.

Кроме того, председатель луганского отделения Союза журналистов России Евгений Мурылев отметил, что итальянские журналисты, посетившие разрушенное ударом ВСУ здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа, цинично отнеслись к трагедии. Он отметил ехидство некоторых присутствующих — например, когда один из журналистов отказал в комментарии, сославшись на запрет его редакции на общение с российскими коллегами.