В России предупредили Киев о переполненной «чаше терпения»

Украинский конфликт перешел в ту стадию, когда чаша терпения уже переполнилась, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев показал всему миру свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что у Москвы есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права со стороны киевских властей. Прежде всего речь идет об издевательствах над гражданским населением, в том числе над детьми, резюмировал посол.

Ранее Мирошник заявил, что удары по центрам принятия решений на Украине должны ослабить страну. По его мнению, политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта не привел к результатам из-за позиции Киева, поэтому Москве не оставили выбора.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что Верховная рада и офис президента Украины Владимира Зеленского не являются «центрами принятия решений». По его словам, задача ВС РФ состоит в выявлении защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур.