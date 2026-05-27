Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:39

В МИД России рассказали, как Украина помогает террористам в Африке

МИД РФ: Украина стала хабом для поставок оружия террористам в Африке

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина превратилась в логистический хаб для поставок вооружения террористам в Африке, а также в другие регионы по всему миру, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. По ее словам, которые приводит ТАСС, спецслужбы Киева активно координируют действия подобных группировок.

Активную поддержку террористическим группировкам в Африке оказывают спецслужбы киевского режима. Причем они даже бравируют своими связями с радикалами, поставляют им вооружение и беспилотники, — сказала Довгаленко.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что киевские власти ведут серьезную деструктивную деятельность против Африки. По его словам, обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной.

До этого заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский отметил, что западное оружие, которое перепродают ВСУ, обнаружили у террористических формирований в ряде стран Африки и Ближнего Востока. Он пояснил, что речь идет о вооружениях и боеприпасах, оказавшихся у боевиков в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Сирии.

Власть
Россия
МИД РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 27 мая: что завтра, головокружение, дискомфорт
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.