В МИД России рассказали, как Украина помогает террористам в Африке

Украина превратилась в логистический хаб для поставок вооружения террористам в Африке, а также в другие регионы по всему миру, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. По ее словам, которые приводит ТАСС, спецслужбы Киева активно координируют действия подобных группировок.

Активную поддержку террористическим группировкам в Африке оказывают спецслужбы киевского режима. Причем они даже бравируют своими связями с радикалами, поставляют им вооружение и беспилотники, — сказала Довгаленко.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что киевские власти ведут серьезную деструктивную деятельность против Африки. По его словам, обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной.

До этого заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский отметил, что западное оружие, которое перепродают ВСУ, обнаружили у террористических формирований в ряде стран Африки и Ближнего Востока. Он пояснил, что речь идет о вооружениях и боеприпасах, оказавшихся у боевиков в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Сирии.