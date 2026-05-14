14 мая 2026 в 17:11

В МИД России раскрыли, кому ВСУ перепродают западное оружие

МИД РФ: оружие с Украины нашли у террористов в Африке и на Ближнем Востоке

Западное оружие, которое перепродают ВСУ, обнаружили у террористических формирований в ряде стран Африки и Ближнего Востока, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский на круглом столе в Дипломатической академии. По его словам, речь идет о вооружениях и боеприпасах, оказавшихся у боевиков в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Сирии, сообщает РИА Новости.

Эта преступная, по сути, деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, в Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центрально-Африканской Республике, в Чаде, — сказал дипломат.

Любинский также отметил, что на Украине после начала СВО произошел взрывной рост производства синтетических наркотиков. По его словам, спецслужбы Украины используют наркобизнес для нанесения вреда россиянам.

Замглавы МИД России также заявил, что украинские чиновники и командиры радикальных формирований курируют мошеннические кол-центры, координируют хакерские группировки в тылу, а также участвуют в нелегальной продаже на черном рынке органов погибших военных ВСУ. По его сведениям, представители националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также активно задействованы в теневых криминальных схемах и незаконной трансплантологии.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
