«Еще и тусовочка»: блогер-миллионник Ида Галич поделилась отношением к ПМЭФ Ида Галич заявила, что участие в ПМЭФ является точкой роста для медийных лиц

Телеведущая и блогер-миллионник Ида Галич в интервью NEWS.ru назвала Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) точкой роста для медийных персон. Она выразила мнение, что участники мероприятия имеют возможность обзавестись полезными знакомствами и снять вовлекающий контент.

На мой взгляд, ПМЭФ — это бизнес-продвижение друг друга. Но я, в отличие от многих, нахожусь здесь впервые. Вероятно, для тех, кто ежегодно сюда приезжает, форум — это еще и небольшая тусовочка, — высказалась Галич.

Она добавила, что приехала в Санкт-Петербург с важной задачей. Пригласили участвовать в сессии с государственными деятелями, а затем поделиться итогами этой встречи со своими подписчиками, уточнила Галич.

Ранее Ида Галич не исключила, что может стать мамой в третий раз. В прошлом году она родила дочь Лию от бизнесмена Олега Ледвича. В 2020 году у блогерши появился на свет первенец Леон от брака с Аланом Басиевым.

Галич заявила, что детям нужно давать право выбора и не навязывать свои амбиции. По ее мнению, ребенок сам должен понять, что ему интересно, а что — нет.