«Пусть пробует»: Галич о том, как не убить в ребенке интерес к жизни

Ребенку следует давать право выбора в том, чем заниматься, и никогда не давить успешностью, считает блогер и телеведущая Ида Галич. В ходе «Форума в большом городе» от VK она подчеркнула, что родителям не следует навязывать свои амбиции, передает корреспондент NEWS.ru.

Ребенок должен заниматься тем, что ему нравится, не нужно навязывать ему свои амбиции и нереализованность. Что получилось у моей матери: я умею всего понемножку и не умею ничего. Занималась рисованием, большим теннисом, хореографией, вокалом, но я ничего не доводила до какого-то абсолюта. Мне кажется важная черта матери — где-то не пережимать. Вкус к жизни вырабатывается, когда ты что-то пробуешь. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что ему нравится, что нет, а не то, что «ты должен быть самым лучшим, — рассказал Галич.