Иду Галич «замуровало» снегом на Камчатке

Телеведущая и блогер Ида Галич в своем Telegram-канале показала кадры, как ее буквально «замуровало» снегом на Камчатке. Она опубликовала фотографию с видом из окна. В центре внимания — раздвижные стеклянные двери, за которыми виднеются гигантские сугробы.

Вид из окна, — коротко отметила Галич.

При этом телеведущая отметила, что довольна отдыхом. Она также выразила благодарность всем работникам, которые участвуют в уборке снега.

До этого Галич рассказала, что с трудом добралась до Камчатки на отдых. По ее словам, виной всему стал мощный ураган, из-за которого рейсы хотели отправить на запасные аэродромы. Знаменитость также пожаловалась на неработающие из-за заносов магазины и рестораны.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском возник дефицит продуктов в придомовых магазинах из-за сильных циклонов. В небольших торговых точках отсутствуют хлеб, молочная продукция, свежие овощи и фрукты, яйца и местное мясо, в то время как в крупных сетях сохраняются длинные очереди за товарами.