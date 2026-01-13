Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:59

«Потрясло нас знатно»: Галич с трудом добралась до Камчатки

Галич рассказала, что с трудом добралась до Камчатки из-за урагана

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что с трудом добралась до Камчатки на отдых. По ее словам, виной всему мощный ураган, из-за которого рейсы хотели отправить на запасные аэродромы.

Потрясло нас знатно, но зато мы сели ровно там, куда целились! Из‑за сильнейшего урагана нас пугали посадкой и на Сахалине, и в Хабаровске, и другими городами, — написала Галич.

Знаменитость также пожаловалась на неработающие из-за заносов магазины и рестораны. По ее словам, удалось найти лишь одно заведение, которое принимало гостей.

Ранее Галич рассказала, что из-за перееданий на новогодних застольях у нее появились проблемы с поджелудочной железой. Сильная боль не позволяла ей уснуть почти всю ночь. Блогер усомнилась в целесообразности кратковременных удовольствий от переедания, учитывая возможные негативные последствия для здоровья.

До этого телеведущая призналась, что растрогалась до слез из-за трехмесячной дочери, которая вернулась к грудному вскармливанию после продолжительной командировки матери. Знаменитость рассказала, что во время ее отсутствия девочка практически отказывалась от еды, а кормления проходили только в вечернее, ночное и раннее утреннее время.

