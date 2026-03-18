Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:00

Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова)
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) анонсировала выход продолжения ее автобиографии. Что об этом известно, чем сейчас занимается артистка?

Чем сейчас занимается МакSим

МакSим продолжает творческую деятельность. С марта по май у артистки запланировано восемь концертов в разных городах России.

28 марта 2026 года культовому альбому МакSим «Трудный возраст» исполняется 20 лет. 27 марта певица даст концерт в Екатеринбурге. Перед своим выступлением артистка дала интервью KP.RU и рассказала о работе над второй частью своей автобиографии.

МакSим утверждает, что продолжение книги о ее жизни окажется еще более захватывающим, чем первая часть. В новой книге она раскроет события, о которых ранее не могла говорить открыто и которые были известны лишь ее близким и самым верным поклонникам.

Исполнительница заявила, что ее решение написать автобиографию не связано с завышенной самооценкой, а является искренним стремлением оставить после себя значимое наследие. По мнению исполнительницы, ее жизненный путь заслуживает того, чтобы занять особое место в книжном мире.

Работа над текстом ведется самостоятельно, но редактор, который сотрудничал с МакSим при подготовке предыдущей книги, помогает привести рукопись в порядок.

Что известно о коме МакSим, как она выбралась из нее

В июне 2021 года певица оказалась в медикаментозной коме из-за сильного поражения легких, которое составило 75% от их общего объема после перенесенного коронавируса. Первоначально для поддержания ее жизни подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако этого оказалось недостаточно, и врачи приняли решение использовать метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод предполагает временную поддержку жизнедеятельности пациента с помощью искусственных сердца и легких.

Выйдя из больницы, МакSим весила всего 44 килограмма и заново училась ходить. Позже она рассказала о предательстве близких людей, которые надеялись на ее смерть и пытались завладеть недвижимостью.

«Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество», — сообщила артистка.

Спустя некоторое время Абросимова отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя хорошо. Она рассказывала, что, когда находилась в коме, «побывала в параллельном мире».

«Если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша. <…> Я была в таком, скажем, параллельном мире и прекрасно понимала, что умираю. <…> Там было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала», — описывала это состояние МакSим.

Как МакSим боролась с алкоголизмом

В июле 2023 года певица публично призналась в своем алкоголизме, из-за которого легла в реабилитационный центр на лечение. После выхода из комы она начала гастролировать слишком рано и находила утешение в алкоголе, что в итоге привело к формированию зависимости.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — объясняла МакSим.

В январе 2024 года Абросимова сообщила, что с помощью алкоголя в том числе хотела избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость. МакSим подчеркнула, что в тот момент ей «просто хотелось тишины».

По совету друзей она несколько раз кодировалась, однако это не принесло нужных результатов. Позже артистка подчеркнула, что в борьбе с алкогольной зависимостью ей помог Бог.

Читайте также:

«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов

Поддержка Кеосаяна, развод, ссора с Соседовым: как живет Алексей Гоман

Встреча с Путиным, Украина, обвинения в педофилии: куда пропал Ван Дамм

МакSим
певицы
Россия
шоу-бизнес
звезды
артисты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Ортодонт ответил, какие брекеты лучше устанавливать
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.