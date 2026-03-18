Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) анонсировала выход продолжения ее автобиографии. Что об этом известно, чем сейчас занимается артистка?

Чем сейчас занимается МакSим

МакSим продолжает творческую деятельность. С марта по май у артистки запланировано восемь концертов в разных городах России.

28 марта 2026 года культовому альбому МакSим «Трудный возраст» исполняется 20 лет. 27 марта певица даст концерт в Екатеринбурге. Перед своим выступлением артистка дала интервью KP.RU и рассказала о работе над второй частью своей автобиографии.

МакSим утверждает, что продолжение книги о ее жизни окажется еще более захватывающим, чем первая часть. В новой книге она раскроет события, о которых ранее не могла говорить открыто и которые были известны лишь ее близким и самым верным поклонникам.

Исполнительница заявила, что ее решение написать автобиографию не связано с завышенной самооценкой, а является искренним стремлением оставить после себя значимое наследие. По мнению исполнительницы, ее жизненный путь заслуживает того, чтобы занять особое место в книжном мире.

Работа над текстом ведется самостоятельно, но редактор, который сотрудничал с МакSим при подготовке предыдущей книги, помогает привести рукопись в порядок.

Что известно о коме МакSим, как она выбралась из нее

В июне 2021 года певица оказалась в медикаментозной коме из-за сильного поражения легких, которое составило 75% от их общего объема после перенесенного коронавируса. Первоначально для поддержания ее жизни подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако этого оказалось недостаточно, и врачи приняли решение использовать метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод предполагает временную поддержку жизнедеятельности пациента с помощью искусственных сердца и легких.

Выйдя из больницы, МакSим весила всего 44 килограмма и заново училась ходить. Позже она рассказала о предательстве близких людей, которые надеялись на ее смерть и пытались завладеть недвижимостью.

«Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество», — сообщила артистка.

Спустя некоторое время Абросимова отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя хорошо. Она рассказывала, что, когда находилась в коме, «побывала в параллельном мире».

«Если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша. <…> Я была в таком, скажем, параллельном мире и прекрасно понимала, что умираю. <…> Там было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала», — описывала это состояние МакSим.

Как МакSим боролась с алкоголизмом

В июле 2023 года певица публично призналась в своем алкоголизме, из-за которого легла в реабилитационный центр на лечение. После выхода из комы она начала гастролировать слишком рано и находила утешение в алкоголе, что в итоге привело к формированию зависимости.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — объясняла МакSим.

В январе 2024 года Абросимова сообщила, что с помощью алкоголя в том числе хотела избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость. МакSим подчеркнула, что в тот момент ей «просто хотелось тишины».

По совету друзей она несколько раз кодировалась, однако это не принесло нужных результатов. Позже артистка подчеркнула, что в борьбе с алкогольной зависимостью ей помог Бог.

