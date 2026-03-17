Певица МакSим рассказала о болельщиках на концертах

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, что болельщики «Спартака» регулярно посещают ее концерты и знают все песни, сообщает KP.RU. Как отметила артистка, она не исключает возможности, что мероприятия посещают и сами футболисты.

Их сразу видно в толпе на моих концертах. Это компании брутальных бородачей, которые обычно на пять голов выше остальных. Они приходят с суровыми лицами и ждут той самой песни, но уже через несколько минут поднимают свои шарфики, обнаруживая для себя, что знают все песни наизусть, — рассказала МакSим.

Певица рассказала, что часто выступала на матчах, но в ближайшее время подобных выступлений не планирует. По ее словам, после каждого концерта она встречается с фан-клубом за кулисами.

Ранее сообщалось, что МакSим встретилась с поклонником, который набил татуировку с ее портретом на руке. Артистка была удивлена и не удержалась напомнить фанату о том, что он взрослый человек, но оставила автограф на его руке.