05 ноября 2025 в 16:34

МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал тату с ее лицом

МакSим встретилась с фанатом, который набил татуировку с ее портретом на руке

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) встретилась с поклонником, который набил татуировку с ее портретом на руке. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) появились кадры их беседы. Артистка была удивлена и не удержалась напомнить фанату о том, что он взрослый человек, но оставила автограф на его руке.

Это только то, что я видела лично, познакомившись с этими красавцами. Впечатлена! — поделилась певица.

МакSим была рада такому жесту и несколько раз переспросила, не планирует ли поклонник «стереть» татуировку. После этого она обняла мужчину.

Татуировка выполнена в черно-белом варианте. На руке у мужчины изображена певица с микрофоном в руке и счастливой улыбкой. Роспись сделана в стиле, напоминающем гиперреализм.

Ранее МакSим высказалась на тему возможного усыновления ребенка. Певица попросила не создавать из этого «культ». Артистка уточнила, что пока не готова обсуждать расширение своей семьи.

Певица также рассказала, как чувствует себя после выхода из продолжительной комы. По словам МакSим, она успешно завершила реабилитацию и чувствует себя отлично.

