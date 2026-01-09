Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ Гладков: почти 200 тыс. жителей Белгорода остались без воды после обстрела ВСУ

Без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, подводя итоги атаки ВСУ. По его словам, службы продолжают работу по ликвидации последствий обстрела.

Все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела, — добавил Гладков.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

До этого в Белгородской области в селе Грузском сдетонировал украинский дрон. Погиб мирный житель. Как уточнил Гладков, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны информировали, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.