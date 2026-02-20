Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 12:22

Раскрыт план Запада в отношении территорий Украины

Welt: в ЕС рассматривают вариант приема Украины при ее отказе от территорий

Фото: Global Look Press
В Евросоюзе рассматривают возможность приема Украины в состав блока при ее отказе от территорий, пишет Die Welt. При этом процедура может пройти «в рассрочку» до того, как все критерии для членства будут достигнуты.

Дипломаты в Брюсселе считают, что ради убеждения народа Украины пойти на уступки территорий президенту страны Владимиру Зеленскому потребуется предложить нечто значительное и весомое. Именно поэтому существует предположение, что ЕС может ускорить процедуру приема Украины в свои ряды.

Ранее сообщалось, что власти США усилили давление на Украину, склоняя ее к уступкам в отношении Донбасса на переговорах с Россией. Киев хочет получить от Запада гарантии безопасности, прежде чем пойти на какие-либо территориальные уступки.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что США продавят тему референдума и выборов президента на Украине, это позволит ускорить завершение украинского конфликта. По его словам, американская администрация уже неформально обозначила желаемые сроки проведения этих процессов.

Украина
Россия
Европа
Владимир Зеленский
