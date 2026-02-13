На Западе заявили об усилении давления США на Украину NYT: США усилили давление на Украину ради уступок по Донбассу

Власти США усилили давление на Украину, склоняя ее к уступкам в отношении Донбасса на переговорах с Россией, сообщает The New York Times. По словам источников издания, Киев хочет получить от Запада гарантии безопасности, прежде чем пойти на какие-либо территориальные уступки.

Однако, как отметил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин, во время встречи в Абу-Даби США «надавили» на Украину, призвав провести президентские выборы до 15 мая 2026 года. Если Киев не пойдет на компромисс, в том числе путем проведения выборов, Вашингтон пригрозил выйти из переговорного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление, чем на Москву. Вместе с тем политик ясно дал понять, что Украина должна сделать все возможное, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа оставалась вовлеченной в мирный процесс.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта состоится 17–18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский. Во встрече примут участие делегации из России, Украины и США.