Песков раскрыл дату и место проведения нового раунда переговоров по Украине Песков: новый раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится 17–18 февраля в Женеве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на этот раз российскую делегацию будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17–18 февраля в Женеве. <…> На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский, — сказал он.

Ранее газета Politico сообщила, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины якобы состоится в Абу-Даби или Майами. По мнению источников издания, существует возможность для прогресса, несмотря на укрепление позиций сторон.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По информации журналистов, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.