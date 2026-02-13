Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:07

Дипломат назвал место и сроки новых переговоров по Украине

Politico: следующая встреча по Украине состоится в Абу-Даби или Майами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины предварительно запланирован на следующую неделю в Абу-Даби или Майами, пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник. По мнению американских чиновников, существует возможность для прогресса, хотя территориальный спор остается главным камнем преткновения, а позиции сторон значительно укрепились.

Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть, куда двигаться, — сказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров с участием России, США и Украины может пройти в ближайшее время. Информация о месте встречи будет обнародована позже, отметил он.

Кроме того, украинские журналисты сообщили, что Киев рассматривает возможность отправки делегации в Москву для ускорения переговорного процесса. Гарантами безопасности при таком сценарии могут стать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру.

Украина
переговоры
Абу-Даби
Майами
