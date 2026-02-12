Зимняя Олимпиада — 2026
В Кремле раскрыли ожидания по переговорам по Украине

Песков: РФ рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Новый раунд переговоров России с США и Украиной может состояться скоро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, о месте будет сообщено дополнительно.

Определенное понимание есть. Мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем, — добавил он.

Ранее сообщалось, что новое заседание российско-украинских переговоров планируется провести 17 или 18 февраля. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, такое решение принято после рекомендации американской стороны продолжить переговорный процесс с Россией на будущей неделе. Зеленский отдельно указал, что одним из центральных вопросов планируемой встречи станет инициатива США о формировании особой экономической зоны в Донбассе.

До этого британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

