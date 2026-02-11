Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский назвал возможные даты новых переговоров с Россией

Зеленский: следующий раунд переговоров с Россией состоится 17 или 18 февраля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Новые российско-украинские переговоры могут состояться 17 или 18 февраля, сообщил Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что принял предложение США провести очередной раунд переговоров с РФ на следующей неделе.

Зеленский назвал ключевой темой предстоящей встречи инициативу США о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Президент Украины заявил, что Киев и Москва скептически оценивают данное предложение.

Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была такой — давайте на следующей встрече вернемся к дискуссиям, как это может выглядеть, — рассказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность направить делегацию для переговоров по урегулированию конфликта в Москву. Такой вариант рассматривается для ускорения мирного процесса. Гарантами безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию могут доставить из Польши в аэропорт Внуково.

