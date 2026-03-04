«Мыкаюсь, прыгаю»: где сейчас Андрей Губин, как он живет и на какие деньги

Ушедший со сцены 30 лет назад певец Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак. Он раскритиковал современных исполнителей, а о себе сообщил, что не имеет возможности вернуться на сцену. Чем сейчас занимается автор и исполнитель хитов «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и других, на какие деньги живет, почему его никто не спасает — в материале NEWS.ru.

Чем удивил Губин в интервью Собчак

Хотя Андрей Губин давно покинул шоу-бизнес, он периодически дает интервью. К примеру, певец появлялся в программах телеведущего Андрея Малахова и на НТВ, недавно стал героем шоу Ксении Собчак. Он сообщил о том, что по-прежнему нездоров, заболевание, по его словам, характеризуется спазмами мышц лица.

О том, чтобы вернуться на сцену, сказал Губин, и речи быть не может, из-за недуга. Иногда так больно и плохо, признался артист, что нет возможности даже дойти до магазина, который находится всего в ста метрах от дома. Когда же становится полегче, то удается вести активный образ жизни, в том числе бывать на культурных мероприятиях. Губин, по его словам, даже покупает билеты на стоячие места, так дешевле.

Правда, он раскритиковал некоторых современных исполнителей — Мари Краймбрери, Зиверт, Ани Лорак. Сергея Жукова назвал шепелявым. Досталось и Игорю Крутому: Андрей сообщил, что считает мэтра интриганом. Бывший певец также заявил, что не верит в смерть своих родителей и поэтому ни разу не бывал на их могиле.

Где сейчас живет Губин, чем занимается

Несколько лет Андрей Губин, по его словам, жил в Египте, где арендовал дом на берегу Акабского залива. Потом вернулся в Москву. У него есть четырехкомнатная квартира, которую он приобрел еще в 1990-х, когда давал концерты и хорошо зарабатывал. Однако экс-певец там не живет якобы из-за шумных соседей, арендует другое жилье посуточно. «Пока живу одним днем. Две последние ночи ночевал на Кутузовском в апартаментах, брал в аренду. На эту ночь снял квартирку в другом месте. Так и буду переезжать, пока не найду тихое жилье в Москве или дом в Подмосковье. Мыкаюсь, прыгаю», — сказал Губин.

Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший концертный директор артиста Вадим Приймак рассказал NEWS.ru, что созванивается с Андреем каждый день. «Он спортом занимается, бегает, плавает, на велосипеде летом катается. Так и живет: занимается своим здоровьем, лечится. У Андрея есть сестра, но у нее своя семья, он — сам по себе», — сказал Приймак.

Выйти на сцену экс-артист, по его мнению, пока не готов из-за проблем со здоровьем. Другой друг Губина музыкант Тарас Ващишин уточнил в беседе с NEWS.ru, что Андрей не пишет и новые песни: «пока ничего не происходит толком [в творческой жизни Андрея], ничего конкретного нет».

На какие деньги живет Андрей Губин

Вадим Приймак сказал, что у Губина все в порядке с финансами. Больших расходов у него нет, поскольку нет семьи и содержать нужно только себя. По словам директора, Андрей живет на сбережения и авторские отчисления.

Работавший с Губиным музыкальный продюсер Александр Яковлев напомнил, что в 1990-е за Андреем закрепилась репутация мальчика-мажора из обеспеченной семьи. Его отец Виктор Губин был вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи. Многие считают, что он вложил в сына деньги и помог пробиться, а после своей смерти якобы оставил Андрею и его сестре Анастасии приличное состояние.

Музыкант Сергей Любавин, который 30 лет назад сотрудничал с Виктором Губиным, опроверг эту информацию. По его словам, Губин-старший не был сверхбогатым человеком, не вкладывал в сына миллионы и не мог ему оставить большое наследство — у него не было таких денег.

«Виктор Викторович был не из шоу-бизнеса, он работал на товарно-сырьевой бирже. Их офис располагался на Мясницкой улице. Человек он был увлеченный искусством, к нему приходили молодые художники и артисты, он покупал картины, давал небольшие деньги на запись песен», — рассказал Любавин. Он уточнил, что Виктор Губин дал сыну деньги на запись первых песен и первого клипа. После этого на Андрея обратил внимание продюсер Игорь Крутой, предложив контракт, вспомнил Любавин.

Игорь Крутой и Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Именно с того момента [у Андрея] появилось много клипов, эфиры на телеканалах. Он, что называется, поднялся на высокую ступеньку. Просто сам по себе „зашел“ молодежи: симпатичный мальчишка, попсовые песни. Вот это повлияло», — уверен Любавин.

Он еще раз уточнил, что Виктор Губин не являлся успешным бизнесменом. Он был совладельцем звукозаписывающей фирмы, во время дефолта этот бизнес рухнул и оборудование пришлось распродать. «Сомневаюсь, что оставил семье большие деньги. Уже после смерти отца Андрей сам заботился о семье. Скорее всего, сейчас он живет на авторские отчисления. Его музыка и в рекламе звучит, прожить на эти деньги вполне можно», — предположил Любавин.

Музыкальный продюсер Яковлев вспомнил, что Губин начал меняться после того, как стал популярен. Он скандалил и быстро расставался со своими девушками, увольнял без причины музыкантов. «Популярность, как и большие деньги, — это всегда стресс. Психика либо выдерживает, либо дает сбой. Его психика сломалась. Очень сильно на него повлияла еще и смерть родителей. Он окончательно „улетел в другую Галактику“», — сказал Яковлев NEWS.ru.

Что сказал врач Шуров о Губине

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что не следовало бы приводить Губина в телеэфиры: «Он давно живет в своем виртуальном мире, и на это тяжело смотреть».

Доктор отметил изменения во внешности экс-артиста: все меньше похож на себя самого из 1990-х — перестал следить за внешностью, нормально питаться, посещать стоматолога и так далее. Шуров выразил мнение, что Губину нужна помощь профильного специалиста, а не общественное внимание.

Продюсер Яковлев предположил, что «спасти Андрея могла бы любовь». «Он одинок, поэтому ему плохо. Если бы встретил добрую и любящую женщину, которая приняла бы со всеми „тараканами“ и родила бы ему детей, думаю, смог бы снова жить и творить. Но такая женщина почему-то ему пока не встретилась», — резюмировал собеседник.

