02 марта 2026 в 14:41

Губин назвал главную любовь своей жизни

Губин назвал певицу Люсю Кобевко главной любовью его жизни

Андрей Губин Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Андрей Губин в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» заявил, что главной любовью всей его жизни стала экс-солистка дуэта «Карамель» Люсю Кобевко, с которой он уже давно расстался. Он признался, что в свое время ей изменил, подчеркнув, что это «темная история».

Оказывается я Люсю так сильно любил <...> Привет ей передаю. Хотя [мы] до сих пор не общаемся, — рассказал артист.

Губин встречался с Кобевко в конце 1990-х годов. Их роман начался, когда девушка была совсем юной длился около полутора лет.

Ранее артист заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Он добавил, что пока не способен на серьезные отношения. Певец страдает от редкой болезни нервной системы.

В 2024 году композитор Игорь Крутой, испытывая чувство вины из-за шуточной песни, которую они написали вместе с Игорем Николаевым, пытался вернуть Губина на сцену. По словам Крутого, композиция сильно ударила по самооценке певца и стала одной из причин ухода из публичной жизни.

Губин почти 15 лет не появлялся на публике. Лишь в 2024 году посетил фестиваль «Новая волна» в Сочи, где звезды исполняли его хиты, но сам он не вышел на сцену.

