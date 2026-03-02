Зимняя Олимпиада — 2026
«Многое сделала»: Путин оценил роль России в урегулировании вокруг Ирана

Путин: Москва многое сделала для урегулирования ситуации вокруг Ирана

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: kremlin.ru/ Сергей Савостьянов, ТАСС
Россия сделала многое для урегулирования обстановки вокруг иранского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с руководителем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Он также отметил заметное участие в этом процессе самих Эмиратов, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов. Активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона, — сказано в публикации.

При этом отмечается, что неспровоцированная агрессия против Тегерана сорвала все положительные наработки, которых удалось добиться. Кроме того, Путин поблагодарил коллегу за помощь находящимся в ОАЭ россиянам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о деградации отношений между Ираном и США до уровня вооруженной агрессии. Он отметил, что это произошло на фоне переговоров, которые велись при посредничестве Омана.

