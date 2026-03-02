Песков раскрыл, доверяет ли Россия США в переговорах по Украине Песков: Россия в переговорах по Украине доверяет только себе

Россия в контексте украинских переговоров доверяет только себе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва ценит посреднические усилия Вашингтона, однако в первую очередь продолжает отстаивать свои интересы, передает РИА Новости.

Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши собственные интересы, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль не дает комментариев о переговорах по решению украинского кризиса. В то же время он указал, что в повестке диалога значится тема гарантий безопасности, а также территориальный вопрос.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что в связи с концентрацией внимания президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Украина и ее глава Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации. Он также подчеркнул, что для украинского президента это может означать «конец».