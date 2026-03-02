Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:33

В Кремле раскрыли ключевые вопросы на переговорах по Украине

Песков: на переговорах по Украине обсуждают территории и гарантии безопасности

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кремль не дает комментариев о переговорах по решению украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, при этом в повестке значится тема гарантий безопасности, а также территориальный вопрос.

Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров,сказал Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине обсуждается множество креативных идей. Дипломат отметил, что раскрывать детали он не может, поскольку это было бы неуместно.

Между тем председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

переговоры
Украина
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель автокрана провалился в котлован и умер на севере Москвы
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.