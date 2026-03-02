В Кремле раскрыли ключевые вопросы на переговорах по Украине Песков: на переговорах по Украине обсуждают территории и гарантии безопасности

Кремль не дает комментариев о переговорах по решению украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, при этом в повестке значится тема гарантий безопасности, а также территориальный вопрос.

Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров, — сказал Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине обсуждается множество креативных идей. Дипломат отметил, что раскрывать детали он не может, поскольку это было бы неуместно.

Между тем председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».