Уиткофф «подразнил» публику намеками на прорыв в переговорах Уиткофф сообщил о большом количестве креативных идей в диалоге по Украине

В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине обсуждается множество креативных идей, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Выступая на форуме YES Meeting, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале Фонд Виктора Пинчука, организатора мероприятия, дипломат отметил, что раскрывать детали он не может, поскольку это было бы неуместно.

Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно, — заявил Уиткофф.

По словам спецпредставителя, предлагаемые варианты можно назвать реалистичными и разумными. Он также добавил, что даже если какие-то из них не сработают, это не означает, что попытки найти решение не предпринимаются.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США может состояться во Флориде. По его мнению, это предложение обусловлено стремлением американского лидера Дональда Трампа повлиять на ход встречи. Парламентарий отметил, что из недавних выступлений Уиткоффа следует: Вашингтон нацелен на урегулирование конфликта в ближайшие недели.