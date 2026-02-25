Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:48

Уиткофф «подразнил» публику намеками на прорыв в переговорах

Уиткофф сообщил о большом количестве креативных идей в диалоге по Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине обсуждается множество креативных идей, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Выступая на форуме YES Meeting, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале Фонд Виктора Пинчука, организатора мероприятия, дипломат отметил, что раскрывать детали он не может, поскольку это было бы неуместно.

Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно, — заявил Уиткофф.

По словам спецпредставителя, предлагаемые варианты можно назвать реалистичными и разумными. Он также добавил, что даже если какие-то из них не сработают, это не означает, что попытки найти решение не предпринимаются.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США может состояться во Флориде. По его мнению, это предложение обусловлено стремлением американского лидера Дональда Трампа повлиять на ход встречи. Парламентарий отметил, что из недавних выступлений Уиткоффа следует: Вашингтон нацелен на урегулирование конфликта в ближайшие недели.

Стив Уиткофф
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.