25 февраля 2026 в 17:59

Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице

SHOT: футболиста ЦСКА Агапова задержали за пьяный дебош в музыкальной школе

Telegram-канал SHOT сообщил, что футболиста ЦСКА Илью Агапова задержали в Уфе за проникновение в здание детской музыкальной школы. По информации канала, ночью спортсмен находился в состоянии сильного опьянения и угрожал охраннице.

Как пишет SHOT, когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, Агапов не смог объяснить свой поступок. По версии канала, ночь он провел в отделении полиции. Прежде защитник вызывался в состав сборной России.

Футболист принадлежит ЦСКА и выступает за клуб Уфа на правах аренды. Команда недавно вернулась со сборов в Турции, где готовилась к новому сезону.

Ранее в Австралии телеведущая новостей спорта Даника Мэйсон вышла в эфир в пьяном виде. Во время комментирования новостей из Италии, где проходит Олимпиада, она говорила медленно, часто запиналась и перескакивала с одной темы на другую.

В Турции до этого задержали восемь популярных представителей шоу-бизнеса по уголовному делу о наркотиках. В их числе оказались комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (настоящее имя — Юсуф Акташ) и рэпер Эмирхан Чакал.

