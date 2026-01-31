Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:44

Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках

Hürriyet: в Турции задержали звезд шоу-бизнеса по уголовному делу о наркотиках

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несколько популярных представителей турецкого шоу-бизнеса оказались задержаны по уголовному делу о наркотиках, сообщает Hürriyet. По данным газеты, расследование проводит Генеральная прокуратура Стамбула, сотрудники которой решили задержать подозреваемых.

В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности, — отметил источник издания.

По предварительной информации, в ходе операции полицией были задержаны в том числе комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (настоящее имя — Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Фират Яйла и другие. Общее количество подозреваемых из числа знаменитостей — 11 человек.

Ранее сообщалось, что актера Догукана Гюнгера заменили в популярном сериале «Клюквенный щербет» после того, как он попал в скандал, связанный с наркотиками. На его роль утвержден новый исполнитель — Эмре Динлер. В последнее время он исполнял главную роль в другом сериале под названием «Зембилли».

До этого 36-летний турецкий актер Джан Яман, известный по сериалам «Эль Турко» и «Ранняя пташка», опроверг информацию о своем задержании в Стамбуле. В соцсетях он заявил, что сейчас находится в Италии.

Турция
наркотики
уголовные дела
знаменитости
