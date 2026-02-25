Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 20:35

В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за шесть часов уничтожили 13 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Фото: МО РФ
Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 13 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что они были самолетного типа. БПЛА сбиты над тремя регионами РФ и над Черным морем.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА — над территориями Курской области и Республики Крым и 2 БПЛА — над территорией Брянской области, — сказали в ведомстве.

Ранее по сообщению Минобороны России, в ночь на 25 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 65 украинских БПЛА. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись территории девяти субъектов Российской Федерации.

До этого сообщалось, что атака беспилотников ВСУ на столичный регион спровоцировала масштабный сбой в работе воздушных гаваней Москвы. Из «Яндекс Расписаний» следовало что в столичных аэропортах задерживались и были отменены свыше 100 авиарейсов, что создало неудобства для тысяч пассажиров.

