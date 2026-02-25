Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:21

ВСУ атаковали автомобиль в российском регионе

Гладков: мирный житель ранен в результате атаки ВСУ под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе поселка Степное Краснояружского округа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, в результате обстрела пострадал мирный житель.

В районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — сообщил он.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о теракте в связи с атакой украинских войск на промышленное предприятие в Смоленской области. В Следственном комитете уточнили, что дело расследуется по пункту «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса.

Кроме того, депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что удар украинских военных по медучреждению в регионе направлен на устрашение мирного населения. Парламентарий, возглавляющий движение «Россия Православная», отметил, что Киев использует самые подлые методы.

ВСУ
БПЛА
Вячеслав Гладков
обстрелы
Белгород
