СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Смоленской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины по промышленному объекту в Смоленской области, сообщается на сайте ведомства. Дело квалифицировано по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ, уточнили в СКР.

По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что число жертв удара украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области возросло до семи человек. По информации ведомства, еще не менее 10 человек получили ранения.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что региональные власти прорабатывают вопрос об эвакуации. Речь идет о жителях населенного пункта, прилегающего к заводу минеральных удобрений «Дорогобуж», который был атакован украинскими войсками.