11 марта 2026 в 13:59

Начальника МЧС под Смоленском поймали на махинациях с госзакупками

Уголовное дело против начальника главка МЧС завели в Смоленской области

В Смоленской области завели уголовное дело о коррупции в ходе госзакупок против руководителя одного из подразделений регионального главка МЧС России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местное УФСБ. Должностное лицо подозревают в махинациях на сумму более 3,7 млн рублей

В результате незаконных действий задержанного руководителя одного из подразделений ГУ МЧС России по Смоленской области только по нескольким контрактам причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей. Региональным СУ СК России в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), — уточнили в УФСБ.

По версии следствия, фигурант мог системно заключать госконтракты на обслуживание и ремонт спецтехники с аффилированными компаниями. При оформлении тендерных документов, начальная максимальная цена специально завышалась, что позволяло заключать контракты по необоснованной цене, добавили в ведомстве.

Ранее бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — речь шла о хищении около 1 млрд рублей у Минобороны. По информации источников, следственные действия прошли 4 марта. Фигурант не признал вину.

Смоленская область
госзакупки
коррупция
МЧС
