16 февраля 2026 в 15:26

Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица

Министра ГО и ЧС Кубани Штрикова заподозрили в лоббировании при госзакупках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юридического лица при проведении госзакупок, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным источника агентства, эта компания на протяжении нескольких лет выигрывала конкурсные процедуры.

В конкурсах в течение нескольких лет побеждало одно юридическое лицо, чьи интересы он лоббировал, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого стало известно, что фигуранты уголовного дела о хищении на фортификациях в Брянской области могли скрыть финансовые документы. По словам следователей, особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой совершения преступления.

В ходе судебного процесса о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Курской области, бухгалтер компании-подрядчика ООО КТК «Сервис» Юрий Башмаков заявил, что средства использовались по целевому назначению. Он подчеркнул, что деньги направлялись строго на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино.

