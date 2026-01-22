Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 06:09

Экс-спецпосланник Трампа по Украине нашел себе престижную работу

Экс-советник Трампа по Украине Келлог устроился в лоббистскую фирму BGR Group

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press
Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по украинскому направлению Кит Келлог присоединился к влиятельной лоббистской компании BGR Group, сообщил в социальной сети Х ее управляющий директор Дэвид Урбан. Отставной генерал-лейтенант американской армии вошел в консультативный совет фирмы.

Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награжденный боевой ветеран, затем — как выдающийся государственный служащий, — написал Урбан.

BGR Group — одна из ведущих лоббистских и консалтинговых фирм в Вашингтоне, известная своей работой на стыке политики и бизнеса. Компания, основанная советниками республиканца Джорджа Буша-старшего в 1991 году, предоставляет услуги по связям с правительством и стратегическим коммуникациям. Ожидается, что назначение Кита Келлога, имеющего значительный опыт в вопросах международной политики и безопасности, укрепит экспертный потенциал компании, особенно в сфере внешнеполитического консультирования.

Ранее стало известно, что американский президент назвал Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент произошел в феврале 2025 года по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

США
Кит Келлог
консалтинг
лоббизм
