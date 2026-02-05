Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026

Келлог раскрыл причину своего ухода из администрации Трампа

Келлог ушел из администрации Трампа, чтобы свободнее говорить об Украине

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал в интервью Kyiv Independent, что покинул администрацию, чтобы получить больше свободы в высказываниях об украинском конфликте. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь сообщила изданию, что его уход был запланирован заранее.

Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти, — сказал Келлог.

В январе прошлого года он был назначен специальным представителем по России и Украине, однако затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине.

Ранее стало известно, что американский президент назвал Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» лидера Украины Владимира Зеленского. Инцидент произошел в феврале 2025 года. Хозяин Белого дома высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

