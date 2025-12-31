Трамп назвал своего посланника идиотом после слов о Зеленском NYT: Трамп назвал Келлога идиотом после его слов об отважности Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» украинского главы Владимира Зеленского, сообщает The New York Times. Инцидент произошел в феврале 2025 года по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. По данным издания, Трамп высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

Он идиот, — отметил лидер Соединенных Штатов.

Ранее экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид заявила, что Украина сегодня — это несостоявшееся государство. А Зеленский, по ее словам, — незаконный лидер и шут, который давно уже не имеет права находиться у власти.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что действующее руководство Киева является основным барьером для достижения мира. Комментируя атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, он подчеркнул, что подобные «вопиющие провокации» делают любые переговоры бессмысленными. Экс-премьер добавил, что нежелание украинских властей прекращать эскалацию подтверждается каждым новым инцидентом на государственном уровне.