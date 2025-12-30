Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 11:40

«Говорить не о чем»: Азаров назвал главное препятствие для мира на Украине

Азаров: руководство Украины стало главным препятствием на пути к миру

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Действующее руководство Киева является основным барьером для достижения мира, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Комментируя атаку на резиденцию президента РФ, он подчеркнул, что подобные «вопиющие провокации» делают любые переговоры бессмысленными.

Абсолютно ясно. Многочисленные провокации с его стороны, в том числе и последние вопиющие, свидетельствуют о том, что с этим режимом говорить не о чем, — сказал Азаров.

Экс-премьер добавил, что нежелание украинских властей прекращать эскалацию подтверждается каждым новым инцидентом на государственном уровне. Резюмируя свою позицию, Азаров отметил, что для заключения реального мирного договора необходимы фундаментальные изменения, так как нынешнее руководство Украины полностью дискредитировало себя как сторону диалога.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на госрезиденцию президента. По его словам, был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены. Лавров отметил, что после этой атаки переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

