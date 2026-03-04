Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 07:20

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 марта: инфографика

Фото: МО РФ
В ночь на 4 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
