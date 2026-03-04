Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 08:25

Названы возможные сроки открытия воздушного пространства Катара и Бахрейна

Воздушное пространство Катара и Бахрейна будет закрыто еще минимум 12 часов

Фото: IMAGO/EHL Media/Global Look Press
Воздушное пространство Катара, Бахрейна и Кувейта будет закрыто еще минимум 12 часов, то есть примерно до 19:00 мск, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. При этом изначально планировалось возобновить рейсы в 07:00 мск.

Авиационные власти Катара, Бахрейна и Кувейта оставили закрытым воздушное пространство до 16:00 по UTC (19:00 мск. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока, закрытых для авиасообщения из-за военного конфликта, может продлиться до двух недель. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тыс. россиян, еще порядка 2 тыс. человек ожидают вылета из других стран региона.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что россиянам нужно воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до окончания боевых действий в регионе. Дипведомство также призвало граждан РФ, находящихся на Ближнем Востоке, принимать повышенные меры личной безопасности.

