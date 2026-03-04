Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 08:59

Владельцев ресторанов в России предупредили о «голодном годе»

Baza: российские рестораны ждет голодный год и сокращение меню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рестораны в России ожидает «голодный год» и сокращение меню, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на компанию «Платформа ОФД». По словам аналитиков, статистика демонстрирует продолжающееся снижение спроса на фоне роста стоимости походов в общепит.

Так, в январе — феврале 2026 года россияне реже посещали рестораны в сравнении с тем же периодом в 2025 и 2024 годах. Средний чек при этом вырос на фоне инфляции. Некоторые эксперты связывают снижение трафика с погодными условиями, однако участники рынка видят более глубокие причины.

Как отметил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, сейчас люди посещают рестораны преимущественно по особым поводам — в праздники или пятничным вечером. Однако этого недостаточно для стабильной работы: бизнесу нужны посетители и в будние дни, уточнил он.

Ресторатор Дмитрий Левицкий в свою очередь считает, что в сложившихся реалиях рынок будет вынужден избавиться от нежизнеспособных концепций. По его оценке, до конца года может закрыться до четверти всех существующих в стране заведений.

Ранее Левицкий выразил мнение, что освобождение от уплаты НДС может спасти некоторые точки общепита от закрытия. Он подчеркнул, что таким образом рестораны смогут продержаться «до лучших времен».

Россия
рестораны
общепит
меню
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.