Владельцев ресторанов в России предупредили о «голодном годе» Baza: российские рестораны ждет голодный год и сокращение меню

Рестораны в России ожидает «голодный год» и сокращение меню, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на компанию «Платформа ОФД». По словам аналитиков, статистика демонстрирует продолжающееся снижение спроса на фоне роста стоимости походов в общепит.

Так, в январе — феврале 2026 года россияне реже посещали рестораны в сравнении с тем же периодом в 2025 и 2024 годах. Средний чек при этом вырос на фоне инфляции. Некоторые эксперты связывают снижение трафика с погодными условиями, однако участники рынка видят более глубокие причины.

Как отметил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, сейчас люди посещают рестораны преимущественно по особым поводам — в праздники или пятничным вечером. Однако этого недостаточно для стабильной работы: бизнесу нужны посетители и в будние дни, уточнил он.

Ресторатор Дмитрий Левицкий в свою очередь считает, что в сложившихся реалиях рынок будет вынужден избавиться от нежизнеспособных концепций. По его оценке, до конца года может закрыться до четверти всех существующих в стране заведений.

Ранее Левицкий выразил мнение, что освобождение от уплаты НДС может спасти некоторые точки общепита от закрытия. Он подчеркнул, что таким образом рестораны смогут продержаться «до лучших времен».