Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации

В районе Капотня, расположенном в Юго-Восточном административном округе, завершили строительство жилого дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский. Он отметил, что данный округ находится на втором месте по числу новостроек, возведенных по реновации.

Юго-восток столицы занимает второе место по общему числу новостроек, возведенных для программы реновации. Так, в районе Капотня возвели четырехсекционный жилой дом по адресу: 2-й квартал, дом 21. Общая площадь новостройки превышает 22,5 тыс. квадратных метров. Всего в доме 260 квартир жилой площадью более 14 тыс. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка сделана по принципу безбарьерной среды, что важно для людей с ограниченными возможностями. Входные группы находятся на одном уровне с тротуарами. Кроме того, каждый подъезд оснащен современными лифтами.

Жилой комплекс оборудован инженерно-техническим оборудованием и подключен к индивидуальному тепловому пункту для бесперебойного тепло- и водоснабжения круглый год. Первый этаж будет отдан для социально значимых сервисов — магазинов, аптек, кофеен и других объектов инфраструктуры. При строительстве использовались высококачественные материалы преимущественно российского производства с применением технологий энергоэффективности по стандартам программы реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза. В целом во всех округах столицы с начала реализации программы новоселье отметили около 85 тыс. семей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.