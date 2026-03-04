Суд вынес новое решение по делу ангарского маньяка

Иркутский областной суд оставил в силе второй приговор в отношении Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Речь идет об уголовном деле о двойном убийстве, за которое уже осужденному дополнительно назначили 10 лет лишения свободы.

Судебная коллегия рассмотрела доводы адвоката, который настаивал на отмене приговора. Защита просила прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности, так как преступление было совершено в 2008 году. Также отмечался преклонный возраст Попкова, состояние его здоровья, наличие семьи и несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления.

Вопреки доводам жалобы, суд, исходя из повышенной общественной опасности данного деяния, обстоятельств его совершения, справедливо не усмотрел оснований для освобождения осужденного от уголовной ответственности, — говорится в решении суда.

Ранее суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.