Появились новые подробности о «слишком красивой» маньячке из Южной Кореи

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи по фамилии Ким может вырасти до пяти человек, передает газета JoongAng Ilbo. Согласно ее сведениям, в ходе следствия появилась информация о новых отравлениях, связанных с девушкой.

Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера Ким поступил звонок в экстренные службы. Звонившая заявила, что ее спутник выпил вино в ресторане и потерял сознание. Похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Полиция проверяет, связано ли это с Ким.

Ранее сообщалось, что Ким с декабря 2025 года по февраль 2026-го подмешала трем мужчинам в напитки смесь седативных веществ. Первый пострадавший провел в коме два дня, но выжил, а вот двух других медикам спасти не удалось. Пользователи Сети нашли страницу девушки в интернете. Сразу же после этого кореянка прославилась: мужчины начали признаваться ей в любви и выражать сочувствие, утверждая, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.