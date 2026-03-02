Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:55

Появились новые подробности о «слишком красивой» маньячке из Южной Кореи

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи может вырасти до пяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи по фамилии Ким может вырасти до пяти человек, передает газета JoongAng Ilbo. Согласно ее сведениям, в ходе следствия появилась информация о новых отравлениях, связанных с девушкой.

Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера Ким поступил звонок в экстренные службы. Звонившая заявила, что ее спутник выпил вино в ресторане и потерял сознание. Похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Полиция проверяет, связано ли это с Ким.

Ранее сообщалось, что Ким с декабря 2025 года по февраль 2026-го подмешала трем мужчинам в напитки смесь седативных веществ. Первый пострадавший провел в коме два дня, но выжил, а вот двух других медикам спасти не удалось. Пользователи Сети нашли страницу девушки в интернете. Сразу же после этого кореянка прославилась: мужчины начали признаваться ей в любви и выражать сочувствие, утверждая, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

убийцы
Южная Корея
маньяки
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР
Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль
Удар Ирана по британской авиабазе на Кипре попал на видео
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.